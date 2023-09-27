Ещё 7 занятных интересностей и их объяснение

Для чего полиция Филадельфии смазывает уличный столб маслом? Как выглядит цыганский вагон? И какова ширина самой узкой улицы в Испании?Полиция Филадельфии смазывает уличный столб маслом, чтобы гуляки не могли взобраться на него после Суперкубка Более 10 000 лет назад женщина или молодой человек совершили два путешествия, по крайней мере одно с малышом.