Трамп назвал приговор Ле Пен во Франции "охотой на ведьм"

Дональд Трамп выразил поддержку лидеру французской крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен после того, как суд приговорил ее к лишению свободы и запрету избираться на государственные должности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии