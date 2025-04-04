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Трамп назвал приговор Ле Пен во Франции "охотой на ведьм"

Трамп назвал приговор Ле Пен во Франции "охотой на ведьм"

Дональд Трамп выразил поддержку лидеру французской крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен после того, как суд приговорил ее к лишению свободы и запрету избираться на государственные должности.

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