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В базу сайта «Миротворец» внесли российского певца Xolidayboy

В базу сайта «Миротворец» внесли российского певца Xolidayboy

В базу украинского сайта «Миротворец» попал российский певец и блогер Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев).

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