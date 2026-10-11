В базу сайта «Миротворец» внесли российского певца Xolidayboy

В базу украинского сайта «Миротворец» попал российский певец и блогер Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев).
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