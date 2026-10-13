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Силы ПВО за ночь уничтожили 604 БПЛА ВСУ

Силы ПВО за ночь уничтожили 604 БПЛА ВСУ

За ночь с 12 на 13 октября системы противовоздушной обороны сбили 604 БПЛА Вооруженных сил Украины над регионами России.

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