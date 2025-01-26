За рулем
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За рулем

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Кто «высадил» аккумулятор? Неожиданный виновник

Кто «высадил» аккумулятор? Неожиданный виновник

Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5 Изготовитель – GM-АВТОВАЗ Год выпуска – 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 193 500 км Сhevrolet Niva на пробеге около 193 тысяч км вдруг внезапно начала «заикаться» магнитолой, затем высветила сигналы о неисправности АБС и подушек безопасности.

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