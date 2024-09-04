Глава МИД Украины подал в отставку

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, его слова опубликованы в Telegram-канале украинского парламента.
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