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Глава МИД Украины подал в отставку

Глава МИД Украины подал в отставку

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, его слова опубликованы в Telegram-канале украинского парламента.

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