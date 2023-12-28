Le Monde: во Франции расследуют дело об отмывании денег против банка BNP Paribas

Во Франции начали предварительное расследование в отношении филиала одного из самых крупных банков государства BNP Paribas компании BNP Paribas Securities Services и зарегистрированной на Кипре брокерской организации TCR International Limited.
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