Эрдоган планирует обсудить ситуацию на Украине с Путиным

Президент Турции Реджепа Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить ситуацию на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает 20 июня телеканал Habertürk.
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