Исследование продемонстрировало возможность обнаружения метеоров в атмосфере Венеры

Наблюдение метеоров, стремительно проносящихся по ночному небу Земли, представляет собой захватывающее зрелище, часто сопровождающееся ярким световым шоу для наблюдателей и раскрывающее минеральный состав метеоритов для учёных.
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