"Всю дорогу завалило уже": что происходит в крупном районе, возмущаются приморцы

Жители Артема возмущенно рассказали о том, что происходит в крупном районе города. В Telegram — канале newsartema (12+) они уточнили, что на косогоре в районе улицы Ключевая скопилась огромная свалка, которая уже засыпает оживленную дорогу рядом.
Жители Артема возмущенно рассказали о том, что происходит в крупном районе города. В Telegram — канале newsartema (12+) они уточнили, что на косогоре в районе улицы Ключевая скопилась огромная свалка, которая уже засыпает оживленную дорогу рядом.
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