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"Всю дорогу завалило уже": что происходит в крупном районе, возмущаются приморцы

"Всю дорогу завалило уже": что происходит в крупном районе, возмущаются приморцы

Жители Артема возмущенно рассказали о том, что происходит в крупном районе города. В Telegram — канале newsartema (12+) они уточнили, что на косогоре в районе улицы Ключевая скопилась огромная свалка, которая уже засыпает оживленную дорогу рядом.

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