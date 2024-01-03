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В Прикамье ожидаются аномальные холода

В Прикамье ожидаются аномальные холода

Температура может опуститься до 30 градусов.В Прикамье ожидаются аномально низкие температуры. По прогнозу Пермского гидрометцентра, в четверг, 4 января, прогнозируется низкая температура и выпадение умеренного снега.

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