В Прикамье ожидаются аномальные холода

Температура может опуститься до 30 градусов.В Прикамье ожидаются аномально низкие температуры. По прогнозу Пермского гидрометцентра, в четверг, 4 января, прогнозируется низкая температура и выпадение умеренного снега.
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