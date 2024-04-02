Дилара заявила, что делала предложение рэперу Моргенштерну* пьяная

Бывшая супруга известного российского рэп-исполнителя Моргенштерна* Дилара Зинатуллина и популярный стример Вячеслав Леонтьев, известный под псевдонимом Бустер, впервые официально подтвердили свои романтические отношения в YouTube-шоу «Вписка».
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