Часть приготовленного можно замораживать порциями: подойдут суп, бульон или соус — главное, не забыть указать на контейнерах содержимое и дату Эксперт программы лояльности "X5 Клуб" Арина Самойлова поделилась с "Газетой.
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