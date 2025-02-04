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Всё о женщинах

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Врачи предупредили о вреде кофеина для здоровья детей

Врачи предупредили о вреде кофеина для здоровья детей

По данным общенационального репрезентативного опроса, проведенного в прошлом году детской больницей CS Mott, почти 25% родителей говорят, что их подростки употребляют кофеин большую часть дней или каждый день.

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