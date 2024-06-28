Будущий папа При планировании беременности женщина готова пройти все необходимые обследования и принимать все назначения врача, а что мужчине стоит рекомендовать? Если мы говорим о планировании беременности, а не о бесплодии, то мужчине стоит оценить общее состояние здоровья, пройти обследование: Флюрография Клинический анализ крови Биохимический анализ крови Ферритин Витамин Д Антитела G к кори Общий анализ мочи Обратить внимание на образ жизни: – настроиться на правильное питание! Оказывается, что питание отца влияет на качество сперматозоидов, соответственно, определяет здоровье будущего ребенка! – отказаться от употребления алкоголя и, желательно, от курения – следить за весом – не включать подогрев сидения в машине и не посещать баню в благоприятные дни зачатия – жить половой жизнью каждые 1-3 дня – ограничить употребление напитков или продуктов из пластиковой тары.