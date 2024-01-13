Почти 30 домов в Липецке остались без отопления из-за аварии

Авария произошла на сетях теплоснабжения в Липецке, сообщила глава города Евгения Уваркина. Как пишет «Интерфакс», в настоящее время производится отключение поврежденного участка для проведения аварийно-восстановительных работ.
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