Его коллеги задаются резонным вопросом: «Как можно защищать граждан, если сам сотрудник не защищен?»

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Комментарии
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виктор климахин
В  Советское   время    меты  уже  были    продажными   больше   половины    и  прокуроры   с  судьями    Се  час  полицаи   взяточники
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5 час.
Александр Веревкин
Азеры никогда не принадлежали к народам Кавказа, это те же турки с семитской кровью, в то время как многоязычный Дагестан, к примеру, в основном является носителем славянского маркера R1h1 и R1h.
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1 час.
Алексей Смирнов
В советское время прокуроры с судьями подвергались периодической ротации, дабы не обрастали связями, а сейчас они перемещаются лишь для повышения. А потому сидят они на попе ровно, строят себе дома и открывают банковские счета. включая валютные, никого не опасаясь.
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13 мин.

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