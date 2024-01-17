Средство от «оборотня»: ищут давно и не могут найти Почему у полицейских возникают крамольные мысли Сергей Башкатов Фото: Михаил Почуев/ТАСС, архив Говоря о борьбе с «оборотнями в погонах», стоит затронуть и другую сторону этого противостояния.
Его коллеги задаются резонным вопросом: «Как можно защищать граждан, если сам сотрудник не защищен?»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор климахин
В Советское время меты уже были продажными больше половины и прокуроры с судьями Се час полицаи взяточники
Ответить
5 час.
Александр Веревкин
Азеры никогда не принадлежали к народам Кавказа, это те же турки с семитской кровью, в то время как многоязычный Дагестан, к примеру, в основном является носителем славянского маркера R1h1 и R1h.
Ответить
1 час.
Алексей Смирнов
В советское время прокуроры с судьями подвергались периодической ротации, дабы не обрастали связями, а сейчас они перемещаются лишь для повышения. А потому сидят они на попе ровно, строят себе дома и открывают банковские счета. включая валютные, никого не опасаясь.
Ответить
13 мин.
Свежие комментарии