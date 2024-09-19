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Число погибших из-за взрывов в Ливане увеличилось до 32

Число погибших из-за взрывов в Ливане увеличилось до 32

TASS/AP/Mohammad Zaatari Число жертв в результате взрывов средств связи, произошедших 18 сентября в Ливане, увеличилось с 20 до 32, сообщает исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абьяд.

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