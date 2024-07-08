«Не в дружбу, а в службу». Как развивается рынок платных услуг в Севастополе?

Готовы ли вы оказывать услуги на добровольных началах друзьям, родственникам и знакомым? Или, наоборот, хотите, чтобы вам бесплатно помогали: сделать массаж, погулять с собакой, помочь с ремонтом в квартире, приготовить обед или сделать уборку и т.