78% русских считают отпуск на время весенней аллергии хорошей идеей

Опрос Скандинавского центра здоровья выявил, что каждый пятый русский страдает весенней аллергией. 78% опрошенных поддерживают идею отпуска в этот период для повышения продуктивности и улучшения самочувствия.
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