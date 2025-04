Геймплей La Quimera, масштабный апдейт в No Rest for the Wicked, релиз TES IV: Oblivion Remastered…

Bethesda анонсировала и выпустила в тот же день долгожданный ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion; создатели шутера La Quimera показали 19 минут геймплея; No Rest for the Wicked очень скоро получит самый масштабный апдейт; Grinding Gear Games рассказала, какие правки внесёт с ближайшим патчем в поломанную после обновы «Начало охоты» Path of Exile 2; Sid Meier’s Civilization VII продолжают постепенно приводить в порядок; руководитель .