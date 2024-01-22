Times of Israel: В ЕС обсудят ситуацию в секторе Газа с Израилем и Палестиной

Главы Министерства иностранных дел государств, входящих в состав Евросоюза в понедельник будут организованы отдельные встречи с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем и главным дипломатом Палестинской автономии Риядом аль-Малики в Брюсселе.
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