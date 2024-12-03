Боливийский эксперт: после избрания Трампа США могут начать борьбу с БРИКС

После того как Дональд Трамп вступит в должность президента, США могут усилить борьбу с БРИКС и теми, кто имеет связи с Россией и Китаем, заявил президент общества экономистов города Тариха Фернандо Ромеро 3 декабря сообщает РИА Новости.
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