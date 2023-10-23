«Автодор» выплатил 54 тыс. рублей пенсионерке за падение на гололёде

В декабре 2022 года петербурженка из-за ненадлежащей обработки тротуара получила вывих плеча 83-летняя пенсионерка обратилась в прокуратуру Пушкинского района с заявлением о нарушении ее прав из-за падения зимой на гололёде.
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