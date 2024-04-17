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"Известия": Банки КНР не готовы идти на конфронтацию с США из-за России

"Известия": Банки КНР не готовы идти на конфронтацию с США из-за России

С конца марта несколько крупнейших китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России.Как сообщает газета "Известиям" со ссылкой на источник из бизнес-сообщества, платежи из России перестали принимать банки  ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank (они занимают 1-е, 10-е и 12-е места по капитализации соответственно) и Bank of Taizhou.

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