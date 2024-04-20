«Кубок Вундеркиндов» для маленьких любителей шахматных партий пройдёт в уральской столице. Юные спортсмены будут бороться в нескольких номинациях.
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«Кубок Вундеркиндов» для маленьких любителей шахматных партий пройдёт в уральской столице. Юные спортсмены будут бороться в нескольких номинациях.
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