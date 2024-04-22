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Плющенко и Рудковская ждут дочь

Плющенко и Рудковская ждут дочь

В ближайшем будущем в семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской ожидается пополнение. Супруги ждут девочку, которую должна выносить суррогатная мама Скрывать эту радостную новость звездные родители двух общих сыновей не стали.

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