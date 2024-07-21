Белый дом сообщил о значительном улучшении состояния Байдена после заражения COVID-19

Состояние президента США Джо Байдена, который заразился COVID-19 17 июля, значительно улучшилось. Об этом говорится в заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О’Коннора в воскресенье, 21 июля.
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