Эксперт рассказал о скрытых рисках стейблкоинов

Стейблкоины остаются одним из самых стабильных инструментов на крипторынке, но их использование сопряжено с рисками, рассказал «Известиям» 3 мая частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.
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