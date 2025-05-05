Сюрпризы волжских затонов. Часть 2. "Щуки – это зубы"

В первой части своего рассказа о ловле хищников в заводях Волги я писал о том, как меня удивило внимание судака к колеблющимся приманкам, а именно то, что они появлялись только в определенном месте в длинных заводях.
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