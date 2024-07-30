Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Пока в России этнические общины беспрепятственно заносят огромные суммы некоторым незаконопослушным чиновникам и сотрудникам силовых структур, ожидать резкого изменения ситуации не стоит"

"Пока в России этнические общины беспрепятственно заносят огромные суммы некоторым незаконопослушным чиновникам и сотрудникам силовых структур, ожидать резкого изменения ситуации не стоит"

 Надо же, какая «неожиданность». В Самаре таджикский мигрант Алишер Керимов, которого ловили в 2023 году за надругательство над пассажиркой в такси, вновь попал в объектив Следственного комитета: В июле текущего года из-за произошедшего ранее конфликта он избил женщину, после чего высказал угрозы и оскорбления, в том числе по национальному признаку.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
СВЯТАЯ МАТРОНА ГОВОРИЛА, ЧТО ГОСПОДЬ МОЖЕТ ПРОСТИТЬ, ДАЖЕ И СТАЛИНА. ДАВАЙТЕ И МЫ ЕГО ПРОСТИМ, ЧТО БЫ ВЕРНУЛСЯ И ПРЕВРАТИЛ ШАЙКУ ЛИБЕРАЛОВ ВО ВЛАСТИ И ЛИБЕРАЛИЗМ В ТРУХУ! ИЛИ ПО СВОЕМУ МАЛОВЕРИЮ ПРЕВРАТИМСЯ ВО СЛЕДУЮЩУЮ ФРАНЦИЮ, О КОТОРОЙ С ЛЮБОВЬЮ ОТЗЫВАЕТСЯ ТАРАСОВА!
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