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Васильев о переизбрании Баньки на пост главы WADA: «Этот польский деятель создает условия, чтобы норвежцы могли выигрывать все, обложившись справками»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал переизбрание президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки на новый срок.

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