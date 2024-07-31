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Находящегося под стражей российского чиновника отправили на СВО

Находящегося под стражей российского чиновника отправили на СВО

Мэра Катангского района Иркутской области Сергея Чонского, который находился под следствием по обвинению в получении взятки в размере более 4 000 000 рублей, освободили из-под стражи и отправили на СВО, поделился подробностями источник в правоохранительных органах Приангарья .

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