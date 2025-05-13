Мединский убежал от журналиста Юнашева, спросившего о его участии в переговорах в Стамбуле

Глава Российского военно-исторического общества (РВИО) и помощник президента РФ Владимир Мединский не стал отвечать на вопрос корреспондента Кремлёвского пула Александра Юнашева о том, поедет ли он на переговоры в Стамбул 15 мая.
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