Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Ути-пути-матумы

Ути-пути-матумы

Впору словарики делать, записывая в них свежепридуманные слова/термины, подходящие под текущую ситуацию.

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Комментарии
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Андрей
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12 час.
реванш
Ничего смешного здесь нет. Сами позволили лет 20 назад эту кашу заварить, сами теперь и расхлебываем.
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11 час.
Галина Смирнова
Наваляем наших санкций Мы ещё немножечко - Вам семнадцатый пакетик И впридачу ложечка!
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5 час.
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