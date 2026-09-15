ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 717 подписчиков

«Их не научить!»: учитель не стал терпеть и рассказал, как дети мигрантов губят жизнь всему классу

«Их не научить!»: учитель не стал терпеть и рассказал, как дети мигрантов губят жизнь всему классу

Юргазета Сегодня в российском обществе много говорят о сложностях, с которыми сталкиваются дети из семей мигрантов, приходя в отечественные школы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Константин Болдырев
Константин Болдырев

Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!

Профиль пользователя Эльвира Величутина
Эльвира Величутина

Ну так в Свердловской области есть целый министр просвещения, в Екатеринбурге опять же свое начальство по этой линии. Или они уж совсем продали всё и всех? Эти детишки никогда не станут полноценными российскими гражданами, как бы не трещали об этом из всех утюгов. Просто потому, что их родители настроены отнюдь не добро к стране, их взявших на буксир из нищеты.

Профиль пользователя Страна в
Страна в

Из-за продажности казнокрадов, предателей, русофобов ... среди русских чинуш вся эта гадость и происходит. Выход один - чистить русских руководителей предателей, скотов ... чинуш сверху до низу и всенародно, жестко наказывать подлецов

Профиль пользователя Валентин Воробьев
Валентин Воробьев

Детей мастурбеков в классах стало больше? Значит государство или не получит новых ученых, педагогов, писателей, врачей или получит в мизерном количестве - пальцами пересчитать Не понимаю, чья это дурь в приказном порядке принимать кишлачных в школах

Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

Сколько можно терпеть выходки этих « недоучек»?! Депортировать вместе с кишлаками родственников- халявщиков с лишением купленного гражданства РФ с дактилоскопированием ( навсегда) на их малые родины. Пусть Президенты их стран озаботятся их обучением, лечением и содержанием. Хватит содержать « балласт со всего света»!