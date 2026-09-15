«Их не научить!»: учитель не стал терпеть и рассказал, как дети мигрантов губят жизнь всему классу

Юргазета Сегодня в российском обществе много говорят о сложностях, с которыми сталкиваются дети из семей мигрантов, приходя в отечественные школы.
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Ой, ну еще давайте их пожалеем. Пусть у себя учатся, не нужны нам такие якори успеваемости, да еще агрессивные и оборзевшие
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Ну так в Свердловской области есть целый министр просвещения, в Екатеринбурге опять же свое начальство по этой линии. Или они уж совсем продали всё и всех? Эти детишки никогда не станут полноценными российскими гражданами, как бы не трещали об этом из всех утюгов. Просто потому, что их родители настроены отнюдь не добро к стране, их взявших на буксир из нищеты.
Из-за продажности казнокрадов, предателей, русофобов ... среди русских чинуш вся эта гадость и происходит. Выход один - чистить русских руководителей предателей, скотов ... чинуш сверху до низу и всенародно, жестко наказывать подлецов
Детей мастурбеков в классах стало больше? Значит государство или не получит новых ученых, педагогов, писателей, врачей или получит в мизерном количестве - пальцами пересчитать Не понимаю, чья это дурь в приказном порядке принимать кишлачных в школах
Сколько можно терпеть выходки этих « недоучек»?! Депортировать вместе с кишлаками родственников- халявщиков с лишением купленного гражданства РФ с дактилоскопированием ( навсегда) на их малые родины. Пусть Президенты их стран озаботятся их обучением, лечением и содержанием. Хватит содержать « балласт со всего света»!
Их в страну пускать НЕЛЬЗЯ.
Они здесь нахер не нужны.