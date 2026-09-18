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В Москве представили XXVII рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"

В Москве представили XXVII рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В Москве на площадке ММПЦ "Россия сегодня" 17 сентября состоялась пресс-конференция, приуроченная к публикации XXVII рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров".

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