Агроном Хондырев рассказал, что червячки в клубнике могут быть знаком качества

Клубника с насекомыми или личинками выглядит непривлекательно, однако их присутствие может служить индикатором натуральности продукта, утверждает опытный фермер и агроном Вячеслав Хондырев в интервью изданию Life.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии