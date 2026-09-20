Деятели культуры Краснодара посетили избирательные участки в заключительный день выборов

Деятели культуры Краснодара посетили избирательные участки в заключительный день выборовВ Краснодаре продолжается третий, заключительный день голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва.
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