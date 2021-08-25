Зеленский: Наше государство и наша история уникальны

События в миреПолитикаЗеленский: Наше государство и наша история уникальны 24 августа в Киеве при участии президента Украины прошел военный парад, приуроченный к 30-й годовщине независимости страны.Вернуться к статье97НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОРОльга Русецкая"скатилась укрупненная слеза в колхозный переполненный амбар" , чьи слова кто помнит автора?AAlexПервое в мире государство победившего идиотизма.ВВВладимир ВитковскийЧучело - в свинарник !!!кормчийЛУЧШЕ НЕ СКАЖЕШЬ !Ваша Светлость"...Из рода основателей. Рода крестителей..." :))) Это кто Зеля и Пэця из "рода крестителей"?:))) Эти гниды пархатые из рода христопродавцев! Только продажное, спившееся укробыдло может кланяться этим тварям! У хахласвиней не осталось ничего святого, быдло, оно и есть быдло, раз терпят жыдов на своей шее...Валентин ЩербаковЗельцман очередной раз доказал всему миру, что он шизофреник-русофоб и последователь фюрера во всех его проявлениях. Иди лечись, щелкунчик.ВВВладимир ВитковскийСлучай запущенный, лечению не подлежит, бешеных собак не лечат !!!Александр ВолковУникальная фигня придуманная уникальными дебилами!!! Все притянуто даже не за уши и чубы, а за яйца!!!НКНиколай КраснопольскийТочно уникальны - 30 лет последовательного и целенаправленного разрушения собственной страны своим же руководством в истории не найдешь!Комментировать
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