События в мире

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Зеленский: Наше государство и наша история уникальны

Зеленский: Наше государство и наша история уникальны

24 августа в Киеве при участии президента Украины прошел военный парад, приуроченный к 30-й годовщине независимости страны.

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Ольга Русецкая
"скатилась укрупненная слеза в колхозный переполненный амбар" , чьи слова кто помнит автора?
Alex
Первое в мире государство победившего идиотизма.
Владимир Витковский
Чучело - в свинарник !!!
кормчий
ЛУЧШЕ НЕ СКАЖЕШЬ !
Ваша Светлость
"...Из рода основателей. Рода крестителей..." :))) Это кто Зеля и Пэця из "рода крестителей"?:))) Эти гниды пархатые из рода христопродавцев! Только продажное, спившееся укробыдло может кланяться этим тварям! У хахласвиней не осталось ничего святого, быдло, оно и есть быдло, раз терпят жыдов на своей шее...
Валентин Щербаков
Зельцман очередной раз доказал всему миру, что он шизофреник-русофоб и последователь фюрера во всех его проявлениях. Иди лечись, щелкунчик.
Владимир Витковский
Случай запущенный, лечению не подлежит, бешеных собак не лечат !!!
Александр Волков
Уникальная фигня придуманная уникальными дебилами!!! Все притянуто даже не за уши и чубы, а за яйца!!!
Николай Краснопольский
Точно уникальны - 30 лет последовательного и целенаправленного разрушения собственной страны своим же руководством в истории не найдешь!

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