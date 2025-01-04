Российский военкор обвинил депутата Госдумы в жонглировании русскими судьбами

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале оценил высказывания депутата Госдумы Олега Матвейчева, призвавшего прекратить ужесточать госполитику и общественные настроения по отношению к мигрантам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии