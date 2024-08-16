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Царьград

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Medical Xpress: Шум на работе приводит к гормональным нарушениям и гипертонии

Medical Xpress: Шум на работе приводит к гормональным нарушениям и гипертонии

Ученые обнаружили, что длительное воздействие шума на рабочем месте может привести к гипертонии.Постоянный шум на работе может вызвать так называемые профессиональные "болячки" - потерю слуха, стрессы, снижение концентрации внимания.

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