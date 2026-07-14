Rubio Pledges To Dismantle International Criminal Court's Threat To US Sovereignty Authored by Victoria Friedman via The Epoch Times, The State Department is launching a campaign to “dismantle the threat posed by the International Criminal Court to U.
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