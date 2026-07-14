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Rubio Pledges To Dismantle International Criminal Court's Threat To US Sovereignty

Rubio Pledges To Dismantle International Criminal Court's Threat To US Sovereignty

Rubio Pledges To Dismantle International Criminal Court's Threat To US Sovereignty Authored by Victoria Friedman via The Epoch Times, The State Department is launching a campaign to “dismantle the threat posed by the International Criminal Court to U.

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