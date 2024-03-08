Какова судьба новостроек, которые решено было сносить в Караганде

Руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области Сержан Аймаков рассказал о том, что сейчас происходит с жилищными комплексами, которые судом решено было снести, сообщает корреспондент сайта eKaraganda.
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