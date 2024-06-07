Песков: на ПМЭФ Путин выскажется об экономических достижениях и проблемах

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2024 президент России Владимир Путин выскажется об экономических достижениях и проблемах страны.
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