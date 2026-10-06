Коллекция SS27 “An Invitation”

Японский обувной бренд еще больше подчеркивает свой фирменный объем с помощью каблуков, похожих на стекло, мегаплатформ и силуэтов, вдохновленных древними и футуристическими формами.
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