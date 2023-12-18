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Мировое обозрение

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Что, если Россия победит на Украине? Эксперты рассматривают сценарии

Что, если Россия победит на Украине? Эксперты рассматривают сценарии

«Потрепанная, но победоносная» российская армия первый раз за 30 лет скапливается на границах НАТО и представляет серьезную военную угрозу для альянса? По мнению одного известного аналитического центра, именно это может произойти, если Соединенные Штаты прекратят военную помощь Украине, а Европа последует их примеру.

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