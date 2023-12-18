Что, если Россия победит на Украине? Эксперты рассматривают сценарии

«Потрепанная, но победоносная» российская армия первый раз за 30 лет скапливается на границах НАТО и представляет серьезную военную угрозу для альянса? По мнению одного известного аналитического центра, именно это может произойти, если Соединенные Штаты прекратят военную помощь Украине, а Европа последует их примеру.