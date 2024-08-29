Мэр Ростова-на-Дону и представитель Бразилии обсудили сотрудничество

Сотрудничества Ростова-на-Дону с четырьмя крупнейшими бразильскими городами обсудили глава ростовской администрации Алексей Логвиненко и представитель Бразилии Деванир Кавальканте 28 августа в рамках работы Международного муниципального форума стран БРИКС.
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