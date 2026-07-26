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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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4 волевых победы одержано в 1-м туре РПЛ – впервые в истории чемпионата. Всего было 6 таких туров

В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ в 4 из 8 матчей победу одержали команды, уступавшие в счете по ходу игры. В пятницу ЦСКА одержал волевую победу над «Балтикой» (2:1), в субботу махачкалинское « Динамо » отыгралось в матче с « Факелом » (2:1), в воскресенье « Краснодар » победил «Рубин» (3:1), а «Оренбург» одержал победу над « Ростовом » благодаря двум голам в концовке (2:1).

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