4 волевых победы одержано в 1-м туре РПЛ – впервые в истории чемпионата. Всего было 6 таких туров

В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ в 4 из 8 матчей победу одержали команды, уступавшие в счете по ходу игры. В пятницу ЦСКА одержал волевую победу над «Балтикой» (2:1), в субботу махачкалинское « Динамо » отыгралось в матче с « Факелом » (2:1), в воскресенье « Краснодар » победил «Рубин» (3:1), а «Оренбург» одержал победу над « Ростовом » благодаря двум голам в концовке (2:1).