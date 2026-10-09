Эколог Глазков: Божьи коровки массово вторгнутся в квартиры Москвы

Этой осенью москвичей ждёт нашествие божьих коровок, которые ищут укрытия для зимовки. По словам биолога Павла Глазкова, арлекины, инвазивный вид, проникают в квартиры через щели в стенах и окнах.
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